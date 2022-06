Temperature roventi anche oggi . Oggi, giovedì 30 Giugno, temperature fino a 36° C. Il caldo africano continua a non dare tregua con temperature al di sopra delle medie stagionali ed elevati tassi di umidità.

A tal proposito la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da ondata di calore.

Si raccomanda di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde e tutti i soggetti a rischio, cardiopatici, bambini, donne in gravidanza, gli anziani devono prestare particolare attenzione.

Gli esperti meteo avvertono che l’ondata di calore potrebbe proseguire fino al 5 Luglio. In tutto ciò, le piogge saranno molto scarse e l’allarme siccità potrebbe davvero trasformarsi in emergenza