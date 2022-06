Tema. A Salerno apocalisse. Svolgo. di Federico Sanguineti

Di FEDERICO SANGUINETI

Si può parlare dell’Apocalisse (da san Giovanni evangelista fino ad oggi) nella serata inaugurale di un Festival? Sì, è citabile se non altro un caso, quello di Salerno Letteratura (direttrice organizzativa Ines Mainieri e co-direttori artistici Gennaro Carillo e Paolo Di Paolo), in data 18 giugno 2022, alle ore 19. L’occasione, nella corte del salernitano Convitto Nazionale, è offerta dalla presentazione di un volume antologico edito dal Saggiatore, intitolato I racconti dell’apocalisse. A parere di Andrea Esposito (scrittore lui stesso di un paio di romanzi apocalittici e autore del libro in questione): “La paura della fine non è originale di questo tempo, ma adesso più che mai parla di noi”. Chi ritenga che il discorso sia chiuso con il “contributo all’analisi delle apocalissi culturali” di Ernesto De Martino (il postumo La fine del mondo, curato nel 1977 da Chiara Gallini) è dunque invitato a ricredersi. Oggi bastano 50 bombe termonucleari per distruggere ogni forma di esistenza sul pianeta e almeno 70 sono generosamente pronte a partire dall’Italia depositate qui dagli Stati Uniti. Ma non solo: in tutto si contano ormai più di 14.000 di siffatti ordigni, da lasciare in un deserto globale privo di vita. A margine del lavoro di Esposito, prosa a parte, c’è da ripercorrere l’intera storia della poesia, a partire, in Italia, dal v. 32 del De ierusalem celesti di Giacomino da Verona, dove già si fa menzione dell’Apocalisse (“san Çuano ’de parla entro l’Apocalipso”), attraverso Dante (per cui si rinvia alla voce Apocalisse di Raoul Manselli nell’Enciclopedia dantesca online), fino alla seconda metà del Novecento, quando Ungaretti etichetta come Apocalissi quanto da lui scritto a Roma dal 3 gennaio al 23 giugno 1961. Date niente affatto casuali: all’alba del 17 aprile, con 1.500 uomini addestrati dalla CIA, si ha l’invasione della Baia dei Porci. Quindi, l’anno successivo, con la crisi dei missili di Cuba, apocalittica per definizione esce l’antologia I novissimi curata da Alfredo Giuliani, con liriche dello stesso curatore accanto ad altre di Nanni Balestrini, Elio Pagliarani, Antonio Porta ed Edoardo Sanguineti. Nasce pertanto la neoavanguardia, seguita dal tentativo di esorcizzare il fenomeno da parte di Pier Paolo Pasolini, autore di versi come: “Ah, sacro Novecento, regione dell’anima / in cui l’Apocalisse è un vecchio evento!”. Oppure: “Nazione senza speranze! L’Apocalisse / esploso fuori dalle coscienze / nella malinconia dell’Italia dei Manieristi / ha ucciso tutti: guardateli ‒ ombre / grondati oro nell’oro dell’agonia”. I testi più coraggiosi a riguardo restano di Sanguineti Alfabeto apocalittico (1982) e l’Apocalisse (1986) di Balestrini. Quest’ultimo è anche responsabile di Sette sigilli. Apocalisse infinita, in scena a Rubiera nel 2003, con regia di Franco Brambilla e attori della compagnia Locus Solus, dove “lo scrittor dell’oscura Apocalisse”, direbbe Ariosto (Orlando furioso XXXIV 86), è però interpretato da una bambina decenne che guida il pubblico attraverso una sigillata post-modernità: guerra, morte, carestia, stermini perpetrati dall’uomo bianco, catastrofi naturali, biotecnologia ed eugenetica. Rimane così da chiarire come il sesso femminile si rapporti con il libro conclusivo della Bibbia: accanto ad Ildegarda di Bingen, Mary Shelley e Sarah Teasdade (ricordate da Esposito), si accludono Mujeres de Abya Yala. Apocalypsis y Génesis di Claudia Florentin Mayer; e, finalmente, Crolli di Rosaria Lo Russo, innocente (“non nocente”), come spiega Francesca Mazzotta, rispetto all’“apocalisse in atto”.

PhotoCourtesy Armando Cerzosimo