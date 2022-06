Tassista di Ravello bloccato a Capodichino a causa dello sciopero dei taxi. A bordo una coppia di turisti inglesi

Giornata caotica ieri all’aeroporto napoletano di Capodichino a causo dello sciopero dei taxi. I tassisti hanno preso di mira anche dei colleghi che non aderivano alla manifestazione, anche perché completamente all’oscuro di quanto stesse accadendo. Diversi taxi sono stati bloccati nonostante avessero dei clienti a bordo.

Una sorte che ha toccato anche un tassista proveniente da Ravello con a bordo una coppia di turisti inglesi che erano appena sbarcati e dovevano raggiungere la costiera amalfitana. Alla fine, dopo un bel po’ di tempo, la situazione si è sbloccata ed il taxi è stato fatto passare in considerazione dello stato di gravidanza della turista inglese che ha chiesto con insistenza di essere accompagnata a destinazione non potendo sopportare uno stress simile.