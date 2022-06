Targhe alterne : le riflessioni di FederComTur Positano accolte dal Sindaco Guida

Sulla questione relativa all’ordinanza ANAS sulla circolazione a targhe alterne sulla SS 163, in vigore da sabato 18 giugno, le riflessioni mosse da FederComTur Positano e Costiera Amalfitana, sono state subito recepite dal Sindaco di Positano Giuseppe Guida, che parteciperà lunedi ad un incontro in Prefettura su questo delicato argomento della viabilità costiera. Sentiamo quindi le dichiarazioni di Ambrogio Carro, responsabile turismo dell’associazione FederComTur :

Sulla questione dell’ordinanza delle targhe alterne c’è stato un interessante confronto all’interno del gruppo dirigente di FederComTur Positano e Costiera Amalfitana, in particolare con l’albergatore Gian Maria Talamo dell’hotel Pasitea, e sono emerse due problematiche principali : l’ordinanza è troppo restrittiva nei confronti dei lavoratori che si recano a lavorare a Positano ed in Costiera che spesso per motivi di orari di lavoro, non riescono a rispettare l’orario imposto dal divieto e cioè dalle 9 alle 18. E poi l’ordinanza è restrittiva nei confronti degli ospiti che devono raggiungere le strutture ricettive e preferiscono utilizzare la propria automobile oppure fittarne una, in questo caso basta che l’ospite mostri il voucher che attesta la prenotazione. Le problematiche sollevate sono state esposte al Sindaco di Positano Giuseppe Guida, che le ha subito recepite e si è attivato per un incontro in prefettura lunedi prossimo. FederComTur vuole essere vicina alle imprese del territorio, rapportandosi con gli Enti pubblici per affrontare le varie problematiche che si possono creare.