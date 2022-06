Targhe alterne in Penisola Sorrentina: nei prossimi giorni previsto l’incontro tra i sindaci. Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, ha annunciato che nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra i sindaci della Penisola per cercare di proporre le targhe alterne come in Costiera Amalfitana. Le limitazioni del transito scattano dal 1 luglio fino al 31 agosto che corrisponde al periodo di maggiore afflusso dei turisti. La situazione sul fronte del traffico nei week end è divenuta insostenibile e il sindaco Tito ha annunciato nel corso di una diretta Facebook di essere pronto ad istituire le targhe alterne sul proprio territorio per ridurre la pressione delle auto che si riversano sui lidi e paralizzano l’accesso alle marine. Insieme all’ordinanza delle targhe alterne arriverà anche un dispositivo per individuare gli spazi destinati alle soste almeno fino al 31 agosto.

Sono stati intensificati i controlli sul territorio già da alcune settimane soprattutto nei weekend; polizia municipale e carabinieri presidiano la stazione della Circumvesuviana e le strade di accesso al mare. “A partire dai prossimi giorni – conclude Tito – ci sarà anche la Capitaneria di porto che vigilerà sulle aree del nostro demanio e sulla passeggiata al mare”.