Targhe alterne in Costiera Amalfitana: la richiesta dei sindaci al Prefetto di Salerno. Oggi si deciderà sulle deroghe

I sindaci della Costiera Amalfitana hanno chiesto modifiche all’ordinanza Anas 340/19, riguardo le targhe alterne lungo la strada statale 163 al Prefetto di Salerno.

Le istanze dei primi cittadini della Costa d’ Amalfi sono arrivate al Prefetto di Salerno Francesco Russo, all’ingegner Aldo Castellari, responsabile dell’Aerea Compartimentale Campania dell’Anas e al consigliere regionale Luca Cascone nella qualità di presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania.

Il presidente facente funzione della Conferenza dei Sindaci della Costa d’ Amalfi , il sindaco di Scala Luigi Mansi ( da due anni i sindaci non riescono a nominare un nuovo presidente dopo il sindaco di Praiano Giovanni di Martino, che nel frattempo è diventato privato cittadino, sic!) ha chiesto la convocazione di un tavolo tecnico per delle deroghe che dovrebbero essere decise oggi

Ecco le deroghe richieste dai sindaci della Costiera amalfitana al divieto di circolazione a targhe alterne

In particolare, si richiede: l’autorizzazione alla circolazione per gli ospiti delle strutture alberghiere ed extra alberghiere muniti di regolare prenotazione limitatamente agli spostamenti necessari per l’arrivo e per la partenza; la circolazione dei lavoratori dipendenti non residenti in Costiera Amalfitana muniti di regolare contratto ed operanti in strutture pubbliche o private situate nei quattordici comuni limitatamente agli spostamenti di lavoro; l’autorizzazione alla circolazione per i proprietari di abitazioni non residenti in Costiera Amalfitana dietro attestazione dei comuni in cui si trova l’abitazione; estendere la libera circolazione anche ai residenti del Comune di Agerola.

Ricordiamo che ben 10.000 ( dieci mila ) cittadini e il coordinamento delle associazioni della Costiera amalfitana hanno chiesto limitazioni al traffico, in particolare sui mezzi pesanti e bus, che sono ancora troppi, e sulla ZTL da Positano a Vietri sul mare , fra provincia di Napoli e Salerno, un maxi ZTL in Campania, e come estrema ratio il numero chiuso come a Venezia che forse è l’unico modo per poter salvare la costiera amalfitana