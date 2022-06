Targhe alterne in Costiera Amalfitana, Abbac chiede correttivi: “Provvedimento non funzionale”. “Il provvedimento delle targhe alterne in Costiera Amalfitana non è funzionale a tutelare il turismo appena ripartito”, ha affermato l’Abbac Costa d’Amalfi, chiedendo correttivi per garantire il transito degli ospiti e dei viaggiatori che hanno prenotato nelle strutture ricettive.

“Pur consapevoli della necessità di limitare il traffico veicolare in Costa d’Amalfi, appare urgente adottare correttivi che consentano a ospiti e turisti che hanno prenotato di transitare comunque al di là della targa – hanno continuato il delegato Abbac Costa d’Amalfi Agostino Della Pietra ed il presidente regionale Agostino Ingenito -. I nostri ospiti non erano a conoscenza e l’ordinanza arriva senza una corretta ed opportuna informazione, mancano inoltre cartelli informativi e supporto ai viaggiatori dalle diverse porte di ingresso in Costiera”.

“Riteniamo inoltre inderogabile che vi siano azioni concrete e pianificate per evitare di adottare provvedimenti tampone e determinare percorsi qualitativi che debbano coinvolgere le nostre categorie nei tempi opportuni”, hanno concluso i due.