Targhe alterne a Meta: ecco l’ordinanza. “Con ordinanza N.102 Del 23 06 2022 a partire dal 1 luglio ho disposto la regolamentazione del traffico veicolare a targhe alterne nel Centro Urbano – ha annunciato il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito -. Si precisa che l’accesso è consentito alle targhe il cui numero finale coincide con il giorno calendarizzato (es.: il primo luglio potranno circolare i veicoli il cui numero finale della targa è dispari, Sabato 2 luglio potranno circolare i veicoli il cui numero finale della targa è pari, e cosi via). Naturalmente vi preciso che i residenti ed altre categorie elencate in ordinanza sono escluse dall’applicazione del dispositivo”.