Tagli alla Sanità campana: il 22 giugno l’assemblea dei lavoratori contro la chiusura forzata dei laboratori di analisi. La Campania subisce ogni anno di 220 milioni di euro nella ripartizione del fondo sanitario nazionale. Proprio per questo motivo, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, è ricorso al Tar contro i Ministeri della Salute e dell’Economia, chiamando in causa anche la Corte Costituzionale e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Il prossimo mercoledì 22 giugno 2022, a partire dalle ore 17.30 nella sala Leonardo Da Vinci dell’Hotel Sakura si terrà l’Assemblea Generale dei Laboratori Liberi Campani, Aziende fornitrici ed i loro dipendenti. Un gruppo formatosi spontaneamente per evitare che in un sol colpo il 30 luglio prossimo vengano cancellati altri 191 laboratori di analisi e con essi 1.200 posti di lavoro.

Proprio a De Luca si appellano i 1.200 lavoratori dei laboratori di analisi accreditati che vedono sempre di più avvicinarsi la data fatidica in cui perderanno il posto di lavoro. Difatti, il cronoprogramma regionale prevede entro il 30 luglio prossimo la chiusura di fatto dei laboratori di analisi che non raggiungono le 200.000 prestazioni annue.

Chiusura che si può evitare – sostengono i lavoratori – con una aggregazione che garantisca la libertà organizzativa e l’autonomia giuridica e tecnico-amministrativa dei laboratori che fanno rete che determini la permanenza di tutte le fasi analitiche proprie dei laboratori. Solo così si potranno mantenere gli attuali livelli occupazionali con l’indotto collegato e, quindi, tutta la filiera economica regionale, salvaguardando la salute dei cittadini che non vedranno i loro prelievi andare in giro pericolosamente da un capo all’altro della regione. Il tutto a costo zero per il Servizio Regionale Sanitario.