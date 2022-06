Sulla Terrazza di Villa Fondi, Joia B in concerto per tutte le donne che hanno lottato e lottano contro il tumore al seno

Piano di Sorrento (NA) Martedì 28 giugno con inizio alle ore 20:30 presso la Terrazza di Villa Fondi si terrà il concerto “Sulle note della Solidarietà” con la partecipazione della cantante Joia B e del M° Filippo Lui, l’evento ha il patrocinio del Comune di Piano di Sorrento del Sindaco Salvatore Cappiello con l’ausilio del suo Vice e Ass.re alla Cultura Giovanni Iaccarino. Lo spettacolo sarà presentato dal giornalista Marco Martone (Canale 21), ed è organizzato dall’Associazione “Gioia di vivere” onlus con la collaborazione del Rotary Club (Distretto Campania). È particolarmente emozionante raccontarvi la storia di Maria Pia Migliaccio, in arte Joia B, artista napoletana, che ad aprile di quest’anno, al teatro Ariston, ha presentato una canzone molto speciale, diventata anche un videoclip visibile su Youtube: “Un tempo per volare”, testo scritto insieme al compositore Bruno Illiano, che ha curato anche le musiche e gli arrangiamenti. La regia invece porta la firma di Antonio Levita. L’artista di Giuliano canta versi che nella loro aggraziata semplicità svelano a noi ascoltatori tutto il suo dolore che è il dolore di tante donne che scoprono di avere un tumore: “Ho comprato una parrucca blu ed ho messo un po’ di trucco in più, per nascondere la sofferenza o per dirmi che non è una sentenza. Troppa gente tu lo sai, un’etichetta te la dà e staccarsela da faccia, serve solo tanta forza, quanto è dura tu lo sai. Poi mi guardo dentro quanto amore c’è, nasce da un dolore, un fiore”. “Un tempo per volare” è una canzone, infatti, su una di quelle malattie che quando vengono diagnosticate, ti cambiano la vita. Tutto improvvisamente ti piomba addosso come un macigno. Un tumore cambia il tuo corpo, diversa appare anche la tua immagine allo specchio e fai fatica a riconoscerti. Tutto questo ti fa sentire profondamente svuotato e fragile. Paura, rabbia, incertezza, disperazione, vulnerabilità. Tutto ciò che fino a un momento prima era importante, un minuto dopo è diventato il nulla. Joia B però nel dolore ha scoperto una forza che le ha permesso di raccogliere i cocci e la sua priorità è stata: combattere. Maria Pia, cantante e madre di due bambini, Francesco e Karol, ci dice ancora, sempre cantando, che: “Puoi camminare sopra vetri rotti e non guardare indietro neanche avanti, finché la vita ti dà un tempo per volare. E respirare con il cuore grato per imparare che poi nulla quaggiù è scontato”. Dunque riconquistare quella vita normale che prima del cancro davamo per scontata, si può. Superare il dolore e scoprire che ‘un tempo per volare’, arriva sempre, è possibile! Ma questo tempo dedicato alla guarigione è arrivato grazie alla buona sanità campana rappresentata da un’eccellenza del nostro territorio l’istituto Pascale di Napoli che non ha mai smesso di garantire le chemio alle donne con tumore al seno, anche durante la pandemia. Un sorriso che apre il cuore quello di Maria Pia, una voce squillante, amorevole e generosa verso gli altri, estro e creatività che ritroveremo anche nel suo nuovo album ‘Sciamarè’ che ufficialmente sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a fine giugno. Una donna piena di energia e voglia di vivere, quest è Joia B, che si esibirà sulla terrazza con affaccio sul Golfo di Surriento tra le più belle della penisola sorrentina per raccontarci la storia più bella, vale a dire quella di una madre che ha combattuto e vinto la sua battaglia contro il cancro. Con Joia B dividerà la scena Filippo Lui, talentuoso compositore mantovano che proporrà al pubblico presente la Crystal Music, un progetto innovativo ricco di contaminazioni musicali; dalla classica alla rock, da quella irlandese e celtica in generale.

Di Luigi De Rosa

M° Filippo Lui

Link utili: https://www.facebook.com/Joia-B-581316335282880/about/?ref=page_internal