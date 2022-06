La Grande Onda incontra Gianfranco Bacchi 122° Comandante dell’Amerigo Vespucci, autore del libro IL PUNTO PIU ALTO.

Dialoga con l’autore il CV (CP) Guglielmo Cassone Comandante della Capitaneria di Porto di Trapani

Saluto del Sindaco Piergiorgio Sagristani

Con la partecipazione di Francesca Maresca e Raffaele Mormile al pianoforte

SANT ‘AGNELLO TERRAZZA BELVEDERE DEI CAPPUCCINI 1 LUGLIO 2022 ORE 20.00

Laura Cuomo, Presidente Associazione “La Grande Onda”

Il punto più alto. Sulla rotta di un sogno al comando dell’Amerigo Vespucci di Gianfranco Bacchi

Dagli anni della formazione in Accademia Navale di Livorno al raggiungimento dell’apice della carriera, con il comando della nave Amerigo Vespucci: il Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi racconta in prima persona la sua storia di velista e di uomo, disegnando un percorso di crescita a cui ciascuno di noi può ispirarsi per raggiungere i propri obiettivi e realizzare il proprio sogno, trovando il coraggio di allargare il proprio orizzonte e seguire sempre il proprio personale “punto più alto”.