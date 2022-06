Sugli autobus della Sita si pagherà per i bagagli a mano che superino le dimensioni stabilite dalla società di trasporto

La società di trasporto pubblico “Sita Sud” rende note ai viaggiatori che hanno diritto al trasporto gratuito non custodito del bagaglio a mano se lo stesso non superi le misure di cm 50 x 30 x 25. Il bagaglio a mano che rispetti tali dimensioni potrà essere trattenuto con sé a bordo se ci sia la possibilità di sistemarlo senza ingombrare od arrecare disturbo agli altri viaggiatori. In tutti gli altri casi il proprietario è tenuto ad acquistare un biglietto per ogni bagaglio dal costo di 1,50 Euro.

I bagagli eccedenti i limiti soprindicati verranno sistemati nel bagagliaio dal viaggiatore, sempre che la disponibilità di spazio e la portata ammessa lo consentano.

L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuali furti, manomissioni, dispersioni o deterioramenti dei bagagli trasportati. L’Azienda, inoltre, non risponde del bagaglio lasciato dal proprietario sull’autobus. Si precisa, altresì, che il personale di guida non effettua servizio bagaglio con relativa registrazione.

Il cliente è tenuto al rispetto delle Condizioni Generali di Trasporto consultabili presso ogni biglietteria e sul sito della società di trasporto.