SUCCESSO AL TEATRO DELLE ROSE DI PIANO DI SORRENTO PER LO SPETTACOLO DELLE MERAVIGLIE DELL’ECOLE ET BALLET

Successo al Teatro delle Rose di Piano di Sorrento per lo “Spettacolo delle meraviglie” della School Dance Ecole et ballet di Manuela Carrino, frutto di un progetto sperimentale che ha offerto agli allievi non solo la possibilità di esprimersi in tantissime discipline, dalla danza classica, all’hip hop o, per esempio, al modern, ma “di poter ricercare per sé stessi il linguaggio corporeo più adatto – spiega la direttrice artistica – aiutandoli così a liberare e ad esprimere le migliori energie artistiche”.

“Between”, “Concerto in Rosso”, “Cantautore”, “Biancaneve e i sette nani”, “Alice in the Wonderland”, “Euphoria” e “Bluebeard”, i titoli che, grazie alle ricercate coreografie di Maria Rosaria Maisto, di Sonia Di Gennaro, Luca Prisco, Mariaelena del Prete e della stessa Carrino, hanno incantato il pubblico per otre tre ore consentendo a tutti gli allievi di tutti i corsi e ai licenziandi Fabiana Formicola, Michele Contini, Miriana Izzo Costabile, veri e propri professionisti, di dare il meglio di sé. Arricchito dall’eleganza dei costumi di Giuseppe Tramontano, lo spettacolo ha offerto dunque interessanti spunti artistici agli stessi coreografi, oltre che agli allievi che con grande entusiasmo e bravura hanno affrontato la prova portando sulle tavole la meraviglia del tanto desiderato ritorno alla danza dopo ben due anni di stop pandemico.