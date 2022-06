Spopola sul web il video girato a Positano dall’imprenditore Piero Armenti de “Il mio viaggio a New York”

L’imprenditore 43enne Piero Armenti, dopo la foto pubblicata ieri sul suo profilo Instagram che lo vede immerso nel mare di Positano, oggi condivide sulla sua seguitissima pagina Facebook “Il mio viaggio a New York” il VIDEO girato nella città verticale dove ha trascorso una giornata insieme alla sua famiglia. Un tour tra la spiaggia ed il mare, passando per i ristoranti, le tipiche stradine, i pittori estemporanei, la moda Positano e le immancabili scale che lo hanno messo a dura prova regalandogli però un panorama mozzafiato.

L’imprenditore ha documentato con il suo cellulare alcuni degli aspetti caratteristici di Positano, apprezzando moltissimo la città che lo ha affascinato e rapito con la sua bellezza unica.

Piero Armenti porta comunque nel cuore la costiera amalfitana, essendo originario di Salerno dove vive la sua famiglia. L’imprenditore invece si è trasferito nel 2011 a New York dove, nel 2014, ha fondato il tour operator “Il mio viaggio a New York“, che è poi lo stesso nome della sua seguitissima pagina su Facebook dove in tantissimi attendono i suoi video nei quali racconta i suoi viaggi, facendo conoscere ristorante e locali di New York e non solo.