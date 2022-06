“Spid in ogni dove” ad Amalfi per creare gratis l’identità digitale. Farà tappa ad Amalfi il 1° luglio il progetto itinerante “Spid in ogni dove” promosso dall’associazione no-profit “Migliorattivamente” che offrirà a chiunque la possibilità di creare la propria identità digitale in modo totalmente gratuito.

L’idea di fondo dell’iniziativa sociale itinerante consiste nel colmare il divario digitale, con l’attivazione facilitata e gratuita dell’identità digitale per cittadini, nell’ottica di orientare nella dimensione digitale coloro che ne potrebbero rimanere esclusi.

Lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che con un click permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, è obbligatorio, ma non tutti ne dispongono, con il rischio di essere tagliati fuori dal mondo del digitale, poiché l’accesso a queste risorse prevede un livello minimo di conoscenza della tecnologia e dei device non sempre conosciuti da tutti.

Così tra la fine giugno e l’inizio di luglio il Tour 2022 di “Spid in ogni dove” farà tappa in Costiera Amalfitana: a richiederlo sono state le pubbliche assistenze “I Colibrì” e “Millenium”, in collaborazione con i comuni di Amalfi, Tramonti, Ravello e Minori dove si svolgerà l’attività.

Appuntamento, quindi, ad Amalfi il primo luglio in Largo Francesco Amodio dalle 9.30 alle 12.30.

Per prenotarsi inviare una e-mail a:

info@migliorattivamente.org