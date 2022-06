Spiagge libere a pagamento a Vietri sul mare , l’indignazione della Grande Onda. Desta sconcerto la scelta del Comune di Vietri sul mare, che apre la Costiera amalfitana, di rendere le spiagge libere a pagamento ( 1 euro) , come se fosse un parcheggio. Una scelta strana visto che è senza precedenti in Costa d’ Amalfi e in provincia di Salerno, a quanto sappiamo. Sicuramente a Positano, Praiano, Amalfi e Ravello, le località indubbiamente più prestigiose, dove ti saresti aspettata una scelta del genere, non si paga e l’accesso non è vietato, anzi a Positano, paese sicuramente più ricco di turismo in Campania, l’amministrazione comunale ha anche destinato un intero lido ai residenti, compresi di lettini e ombrelloni gratis . Come mai a Vietri si paga e cosa si riceve in cambio? Servizi, bagnini, pulizia o cosa? Intanto anche la Grande Onda , movimento civico che ha il mare al centro delle sue attività, con un post di Laura Cuomo ha espresso la sua indignazione.