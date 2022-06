Sorrento – Vico Equense, si ricomincia col traffico e i pericoli. Una tenda da campeggio in galleria . Il solito refrain di ogni mattina da fine pandemia il traffico dalla Penisola Sorrentina a Castellammare di stabia , principale casello per l’Autostrada A 3 Napoli – Salerno anche per la Costiera amalfitana, Positano, Praiano e Agerola , mentre già da Amalfi si preferisce il Valico di Chiunzi , salvo trovarsi bloccati a Ravello.

Questa mattina nella Galleria di Seiano anche una tenda, sicuramente persa da un camper, a centro carreggiata. Traffico intenso. ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 8,30