Sorrento Vallone dei Mulini oggi seconda udienza. Il WWF “Le associazioni continueranno a seguire la vicenda”

Riportiamo il post sul profilo facebook pubblico del Presidente del WWF Terre del Tirreno Claudio d’ Esposito

SORRENTO – Vallone dei Mulini: tra magia in frantumi, tenacia degli ambientalisti e assenza della pubblica amministrazione!

Oggi presso il Tribunale della Procura della Repubblica di Torre Annunziata si è celebrata la seconda udienza del processo (giudice De Simone) per violazione di norme urbanistiche e paesaggistiche, a carico del committente di lavori sig. Mariano Pontecorvo e del progettista/responsabile arch. Immacolata Mascolo che hanno realizzato opere abusive nel Vallone dei Mulini a Sorrento sottoposte a sequestro dalla magistratura a seguito della denuncia del WWF Terre del Tirreno e dei VAS.

Le associazioni ambientaliste (non avvisate del rinvio a giudizio e quindi escluse dalla possibilità di costituirsi parte civile) continueranno a seguire la vicenda per evitare che lo scempio del Vallone dei Mulini, nonostante tutto e tutti, venga portato alle estreme conseguenze!

Ma è lecito porsi una domanda: l’amministrazione comunale, dopo la denuncia, il sequestro e il rinvio a giudizio degli imputati, da che parte sta?

Perchè nel procedimento penale in corso non si è costituita parte civile a difesa del bene violato, nè ha fatto valere le sue richieste?

Che fine hanno fatto i tanto sbandierati propositi del sindaco Massimo Coppola e della “nuova amministrazione” di voler tutelare il Vallone dei Mulini, come bene appartenente alla storia e al paesaggio non solo della cittadinanza sorrentina ma di tutti i cittadini del mondo?

WWF Terre del Tirreno – Meta, 21 giugno 2022