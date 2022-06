Sorrento: UNWTO Global Youth Tourism Summit, incontro domani 21 giugno

Nell’ambito della manifestazione UNWTO Global Youth Tourism Summit che si terrà dal 27 al 3 luglio 2022, il Comune di Sorrento ha programmato un secondo incontro atto alla formazione di giovani provenienti dalle scuole secondarie di primo e secondo grado della Penisola sorrentina, non solo per sensibilizzarli su temi delicati come il turismo, la cittadinanza attiva ed il funzionamento delle istituzioni europee ma soprattutto per selezionare i delegati all’evento.

L’incontro si terrà martedì 21 giugno presso la sala consiliare del comune di Sorrento e verranno affrontate tematiche sulla sostenibilità, innovazione, azioni per il clima cultura, gastronomia e turismo digitale e siamo tutti fiduciosi in quanto si tratta di una grande opportunità per rilanciare il turismo in penisola sorrentina dopo un lungo periodo buio per il nostro territorio.