Sorrento U14: un successo, una sconfitta e un ritorno tutto da giocare. Un successo ed una sconfitta rimediabile per i nostri giovani nell’andata dei quarti di finale regionali. I ragazzi della Under 14 si sono imposti 4-3 in casa sulla Spes Battipaglia con le reti di Fiore Cirillo, Emanuele Aprea e la doppietta di Marco Aprea. Sconfitta di misura, due ad uno, per l’Under 16 contro la S.C. Di Roberto, al ritorno sarà tutto da giocare.