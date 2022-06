Sorrento, tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del Maresciallo Ferdinando Fruscio

Sorrento. Grande dolore nella città del Tasso per la scomparsa del Maresciallo Ferdinando Fruscio, amato e benvoluto da tutti e che lascia un vuoto immenso nel cuore di tutti coloro che hanno avuto l’onore ed il piacere di conoscerlo. Una persona umile e dal cuore grande.

Tra i tanti messaggi di cordoglio riportiamo quello del giornalista Antonino Siniscalchi: «La divisa di vigile urbano prima e i gradi di maresciallo della Polizia municipale poi hanno rappresentato il suo orgoglio al servizio della Città di Sorrento. Per un interregno tra i vertici della istituzione locale ha svolto anche le mansioni di comandante.

Portamento autorevole in servizio, è stato uno degli agenti più impegnati nei vari settori della Polizia municipale. Si è spento oggi, all’età di 84 anni, Ferdinando Fruscio. Una vita di lavoro e una presenza costante in famiglia. L’ultimo percorso di vita intristito dalla scomparsa della Moglie Luisa, una coppia simbiotica..

Negli ultimi trent’anni ha abitato in Largo Parsano Vecchio, di fronte casa mia. Un saluto quasi quotidiano, una chiacchiera per la strada mai risparmiata. Buongiorno, Cavaliere. Prufesso’ comm jamm. Una volta un aneddoto, l’altro un ricordo di Sorrento, un pensiero sempre, insieme alla Moglie, per i miei genitori con i quali condivisero pellegrinaggi a Lourdes.

Con Ferdinando Fruscio scompare un altro vigile di una generazione storica: Gaetano De Angelis, Luigi Inciso, Mario Perrusio…».

Ed ancora il posto del nipote il DJ Nando Fruscio: «Ciao zio Ferdinando , basta con tutta questa sofferenza, fai un buon viaggio in questo turbinio di nostre emozioni. Ci hai voluto bene, lo hai dimostrato, e noi ne abbiamo voluto a te. Se non ci avessi riempito di amore adesso non sentiremmo questo grande vuoto. Ci mancherai tanto Riposa in pace».

Commozione e vicinanza alla famiglia espressa anche dall’Arciconfraternita del Rosario di cui Ferdinando Fruscio era confratello.

Alle ore 11.00 di domani, lunedì 6 giugno, l’ultimo saluto nella chiesa Cattedrale di Sorrento.