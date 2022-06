Sorrento, sul Corso Italia forse ritrovata una tomba. Venerdì la Soprintendenza, strada aperta

Sorrento, sul Corso Italia forse ritrovata una tomba. Venerdì la Soprintendenza, la strada è aperta . La Soprintendenza di Napoli verrà a verificare di cosa si tratta, da come riferiscono a Positanonews sembra si tratti di una tomba, ma , come abbiamo già scritto, il muro è stato abbattuto e quindi non ci saranno problemi per la circolazione sul Corso Italia . Come abbiamo scritto in anteprima oggi ci sono stati dei disagi per il tratto di Corso Italia interessato dai lavori perchè è stato completamente chiuso al traffico veicolare per il completamento delle demolizione di un muro situato tra via Arigliola e l’istituto Bambino Gesù al fine di allargare la sede stradale.Una volta abbattuto il muro ci si è trovati di fronte a qualcosa di inaspettato e che stravolgerà l’iter dei lavori. Sono, infatti, emersi dei reperti archeologici di epoca romana e, quindi, di notevole interesse storico. Ma i lavori principali sono stati già fatti, vi aggiorneremo sulla scoperta .