Sorrento. Stagione balneare 2022, riduzione tariffe del 50 per cento per i residenti

Sconti del 50 per cento, riservati ai residenti nel Comune di Sorrento, sulle tariffe dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari.

E’ il risultato di un accordo tra il Comune di Sorrento e i titolari dei lidi Marameo, Leonelli’s Beach, Soul & Fish, Peter’s Beach, La Tonnarella, Zi’Ntonio, Bagni Salvatore, Bagni Sant’Anna e Il Delfino.

Le riduzioni si applicano fino al termine del 10 luglio, e dal 26 agosto fino alla chiusura stagionale degli stabilimenti, limitatamente ai giorni compresi dal lunedì al giovedì. Resta in vigore, per gli altri giorni e periodi, l’agevolazione del 25 per cento a favore dei residenti, già prevista dal regolamento comunale.

“Ringrazio gli imprenditori per la disponibilità mostrata e per avere accolto la nostra richiesta – commenta il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – Ci auguriamo che la riduzione tariffaria permetterà a tante famiglie di sorrentini di potere usufruire dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari, soprattutto in considerazione del particolare momento storico che stiamo vivendo, e delle relative ripercussioni economiche e sociali”.

Tariffe, scontistica e modalità riservate ai residenti saranno disponibili attraverso una cartellonista ben visibile al pubblico, che sarà apposta all’ingresso dei singoli lidi.