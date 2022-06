Sorrento: si è già dimesso il dirigente del settore Turismo del Comune. Era entrato in servizio soltanto poche settimana fa, ma Federico Cuomo si è già dimesso. Il dirigente cui era stata affidata la guida del sesto dipartimento del Comune di Sorrento, quello prevalentemente dedicato alla cura del turismo e del marketing territoriale, ha comunicato al sindaco Massimo Coppola la propria decisione legata a sopravvenuti motivi familiari e personali che hanno reso non possibile proseguire l’esperienza lavorativa in municipio.

Il professionista, classe 1962, che vantava importanti esperienze anche nel settore privato, aveva partecipato alla selezione per il posto di dirigente del nuovo settore comunale dedicato al turismo classificandosi al secondo posto della graduatoria. Cuomo, ha così preso servizio regolarmente a Sorrento ma alla luce del fatto che era in corso – come prevede la legge – il periodo di prova ha deciso di terminare anzitempo il proprio rapporto di lavoro col Comune per motivi personali.