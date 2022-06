Sorrento, sfoghi di rabbia repressa per il traffico. Il post di Christian Tramontano

Sorrento ( Napoli ) . La chiusura del Corso Italia per una mattina, al fine di migliorarne la transibilità abbattendone il muro, ha causato disagi per il traffico, anche se per un solo giorno, provocando una marea di reazioni e commenti che sono andati al di là della legittima critica, rabbia e offese inaccettabili , una bella riflessione sugli sfoghi sui social network e in particolare facebook la ha fatta Christian Tramontano, della nota casa stilistica. Di certo il disagio è durato un solo giorno, ma è un segno di come il traffico sia arrivato a limiti insostenibili, e siamo solo all’inizio dell’estate, ma è anche pur vero che l’uso dei social non può essere uno sfogatoio

Ma possibile che stamattina su fb non leggo altro che accuse e sfoghi eccessivi di rabbia, a seguito dei lavori effettuati stamattina, che hanno prodotto inevitabilmente un notevole ingorgo stradale. Va bene la sana critica, ma criticare o autocriticarsi, etichettando il Sorrentino come essenzialmente un cretino, per cercare di sfogare la propria rabbia goffamente repressa, mi sembra da suicidio, per i potenziali turisti che ci leggono. Vi lamentate quando non c’è lavoro e quando c’è, invece fate di tutto per autopunirvi, attraverso una forma di comunicazione sui social, caratterizzata da una pubblicità evidentemente negativa per la nostra città. Suggerirei per lo meno di fare pace col cervello…..