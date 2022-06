Sorrento, segnalazioni di problematiche per i pazienti e tanti casi Covid nell’Ospedale “Mio marito, ricoverato lo scorso 16 giugno … – reparto chirurgia generale – con parametri ematici – sideremia, ferritina ed emocromo – bassissimi ed Helicobacter, dopo un’attesa nei pressi del Pronto Soccorso per essere ricoverato mentre nelle immediate vicinanze vi erano malati Covid, dopo quattro giorni di ricovero in cui è stata effettuata gastroscopia con esito di ulcera duodenale, avendo io stessa riscontrato in mio marito tosse e stato di raffreddamento, ho riferito ad un medico del reparto di chirurgia generale questi sintomi chiedendo se non si trattasse di Covid….. Il giorno delle dimissioni dall’ospedale (24 giugno), non essendogli stato praticato in ospedale nessun tampone di controllo, eccetto quello in entrata (con esito negativo) , appena mio marito è rientrato in casa ho effettuato un tampone che ha dato esito positivo. … Così l’epidemia da Covid si propaga senza limiti..