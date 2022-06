Sorrento. Sconti ai residenti sulle spiagge libere cittadine

L’amministrazione comunale di Sorrento ha reso note le tariffe per l’utilizzo dei servizi sugli arenili pubblici di Marina Grande e di Marina di Puolo. I residenti potranno usufruire di uno sconto sul noleggio di attrezzature secondo la seguente tabella: sdraio 3,00 euro, lettino 4,00 euro, ombrellone 4 euro. Per i non residenti il tariffario è fissato in: sdraio 6,00 euro, lettino 7,00 euro e ombrellone 7,00 euro.

Resta valido quanto previsto dalla normativa, sulla possibilità di sistemarsi gratuitamente sugli arenili, nel caso si decida di non richiedere il noleggio delle attrezzature da mare.