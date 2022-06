Sorrento saluta Louis Trintignant e ricorda la presentazione in anteprima dei film: LA LONGUE MARCHE  e  UN HOMME ET UNE FEMME

Nel 1966, gli Incontri internazionali del Cinema furono dedicati al Cinema Francese. Tra i quindici film in anteprima, scelti da Renè Claire a rappresentare la Francia , due erano interpretati da Luis Trintignant. L’organizzazione degli incontri ruotava intorno al Cinema Armida con passerella serale degli ospiti, che alloggiavano nei diversi alberghi, gran parte al Cesare Augusto , appena inaugurato, anche tutti i giornalisti. Al Cinema Tasso si proiettava per la stampa al mattino, alcuni film erano anche vietati, ma Gian Luigi Rondi, disse ad Amedeo Natrella, additando il gruppetto di amici mio : “questi ragazzi possono entrare….. sempre.” Comunque non ricordo la presenza di Trintignan a Sorrento, solo il lancio dei suoi due film.

Per la prima volta fu adottata una formula nuova , in cui si abbandonava il grande assortimento di cinematografie internazionali e si adottava una formula monografica , concentrandosi su una singola nazione. Gian Luigi Rondi la spiega cosi:

Perchè « Incontro con il Cinema Francese»? E, anzitutto, perchè « Incontri »?

Per distinguersi dai festival, in un’epoca in cui i festival sono in crisi. Soprattutto quelli competitivi.

Agli inizi, la competizione era la base di un festival, il suo incentivo, lo stimolo benefico per gli autori;

e anche per il pubblico che vi assisteva. A lungo andare, invece, la competizione è divenuta un veleno che via

via sta mettendo in crisi tutti i festival, spargendo la discordia nel mondo del cinema.

Una discordia, a volte, così accesa che, ormai, sempre più spesso il cinema guarda ai festival con s incera

preoccupazione. Un tempo erano le sue grandi manovre; ad armi spuntate, perciò. Adesso sono le sue battaglie

campali, le sue guerre; e fino all’ultimo sangue. Dopo ognuna di queste manifestazioni, così, accade che il

bilancio delle perdite, dei danni, delle stragi, sia ingentissimo; come sempre i bilanci delle situazioni nate dalla

lotta, dall’odio, dalle competizioni senza « fair play».

« Incontri », perciò, senza spirito competitivo, ma, anzi, concepiti in modo da favorire, anzichè la guerra,

la pace, anzichè l’astio, la collaborazione.

« Incontri », però, dedicati ogni anno, da quest’anno, a l cinema di un Paese diverso. Per favor ire non

soltanto una migliore collaborazione fra i popoli, ma anche una migliore informazione.

Anche dal punto di vista dell’informazione, infatti, i festival non riescono sempre a raggi ungere il loro scopo.

Un film francese, un film inglese, un film giapponese, costretti nei letti di Procuste di certi programmi, come

potevano essere – da so li, o raccolti in sparute selezioni – veramente rappresentativi delle cinematografia

da cui emanavano?

Oltre a tutto, con il moltiplicarsi dei festival e con la necessità di proiettare ad ogni festiva l film inediti,

è difficile arrivare ad ottenere, per primi e da soli l’opera veramente indicativa, ricca di valori assoluti. Così,

mentre si tende a procedere a scelte assolute, le condizioni obbiettive della produzione e dei festival le costringono

in termini quasi sempre relativi; con scarsa utilità per le manifestazioni in sè e con nessuna utilità

per il cinema, il cui «punto» via via, ogni anno, è fatto senza g li strumenti necessari; e, ovviamente, senza tutti

g li elementi indispensabili.

A Sorrento, invece, vedremo un numero il più possibile ampio di fi lm di un !;iOlo Paese e questo permetterà

a lla critica di farsi un’opinione sufficientemente esatta e fondata di quella cinematografia, senza que lle approssimazioni

e quelle lacune ins ite, invece, nei programmi di tutti i festival.

Incontri di studi o, così, incontri di collaborazione, incontri istituiti per sapere meglio e di più. E, com’è

chiaro, per sapere di più anche sulla situazione di tutta intera la cinematografia mondiale.

Perchè – e questo è un elemento da non sottovalutare – la scelta della cinematografia chiamata ad

offrirci di volta in volta il suo esauriente panorama di film attuali, non è fatta a caso, ma nasce da una va8

lutazione preciso. 11 «punto» sul cinema francese, cioè, lo si fa l’anno in cui si penso che esso rappresenti, se

non le forze migliori, certo quelle più ricche, più varie e interessanti del cinema mondiale, cosicchè conoscere

i l cinema francese quest’anno può voler dire conoscere meglio le aspirazioni, le evoluzioni, i temi « giovani »

del cinema mondiale.

E così, per il futuro: con uno scelto dettato sempre do un esame comparato con le cinematografie di tutto

il mondo.

GIAN LUIGI RONDI

Sindaco della Città di Sorrento GIOACCHINO LAURO che nella presentazione disse: Ancora una volta, Sorrento, ha il piacere di ospitare « Gli incontri internazionali del cinema» e nella mia qualità d i primo cittadino non posso che essere orgoglioso d i tale scelta.

Sorrento, porto di approdo dei sogni di tutti i turisti di ogni parte del mondo, è lieta di accogliere, tra i

suoi aranceti i più bei nomi del cinema italiano e internazionale che per una settimana soggiorneranno nell ‘incanto della nostro città. Quest’anno, Sorrento, applicando una formula nuova, ospiterò l’incontro con il cinema francese che ho doto un contributo notevolissimo olla storia di questa giovane orte; converranno nella nostro città i più importanti nomi della cinematografia d’oltre Alpi; i maggiori registi italiani e francesi s’incontreranno con i rappresentanti della stampo specializzato in una serie d’ « incontri » che permetteranno una più profondo conoscenza dei problemi inerenti la cinematografia italiano e francese.

Sorrento si ovvio così, oltre ad essere lo perla della costiera, a divenire un centro di cultura internazionale.

Nell’augurare o tutti un proficuo lavoro, porgo un cordiale benvenuto o nome dello cittadinanza tutta e

mio personale.

I film di Trintignant: LA LONGUE MARCHE e UN HOMME ET UNE FEMME

INCONTRI INTERNAZIONALI DEL CINEMA – INCONTRO CON IL CINEMA FRANCESE

SORRENTO 24-30 SETTEMBRE 1966

LA LONGUE MARCHE

Regìo Alexandre Astruc

Soggetto

e sceneggiatura Jean-Charles Tacchella e Jean Astruc

Dialoghi J. L. Bost

Fotografia J.-J . Rochut

Scenografia P. Cadiou

Interpreti Robert Hossein, Mau-rice Ronet, Jean-Louis Trintignant, Paul Frankeur, Jean-Pierre Kalfon,

Vincent Kaldor

Produzione Transatlantic Production

IL REGISTA

Dopo aver svolto attività giornalistica, principalmente col laborando o « Combot » e « L’Ecran Fronçais »,

esordì in cinema come assistente di Mare A llégret e di Marcel Achord e nel 1948 è passato olla regìo. Nel 1949

è stato uno dei fondator i di « Objectif 49 ». Nel 1952 ha meritat o o Cannes un premio speciale della Giuria

per « Le Rideou cramoisi », cui venne pure attribuito il Prix Louis Delluc 1952. Lo Giuria dello Mostro di Venezia

gli assegnò uno medaglia nel 1955 per segnalare il suo « Les mauvoises rencont res )) . Regista raffinato

di gusti sottili e un poco morbosi, Astruc ha mostrato qualità not evoli di narratore decadente. Sconcertante o

volte, ma sempre ricco di sti le, negli ultimi anni ho diretto « Une vie», « Lo Proie pour l’ombre », – il più

personale dei suoi film – « L’Education sentimentale»; ho rea lizzato una riduzione televisivo de « 11 Pozzo e

i I Pendolo )> di Poe e i I cortometraggio « Evoriste Galois ».

Primavera 1944. Un piccolo gruppo di partigiani,

comandato da Carnet, ha raccolto Morel, uno dei capi

della resistenza, evaso dalle carceri della Gestapo dopo

esser stato torturato. Due uomini – uno dei loro é Philippe, uno studente

– scendono, a l villaggio, prelevando quasi a forza

il dottor Chevallier e lo portano a l campo per curare

il ferito. 11 giorno dopo i tedeschi attaccano i partigiani.

Credendo d i esser stati traditi dal dottore, i partigiani

lo arrestano, e lo condannano a morte dopo un

giudizio sommario. Ma un nuovo attacco li costringe

a sospendere l’esecuzione.

Il gruppo si rifugia in una grotta, mentre g li assediati

intimano la resa con un a ltoparlante. Il panico

si impadronisce degli uomini, alcuni tentano la fuga.

Phi lippe, vista l’incapacità di Carnot a trattenerli, prende

in pugno la situazione e riesce a convincerli che è

assolutamente necessario sottrarre Morel a un nuovo

arresto. 11 suo piano è di sfuggire all’assedio e di cong

iungersi ad un gruppo partigiano più forte . Carnot,

umi liato e geloso, non può far altro che acconsentire.

Comincia la lunga marcia attraverso la montagna:

tra uomini di temperamento e di provenienza diversi,

in una situazione difficile, la volontà d i opporsi all’invasore

riesce a mantenere unito il gruppo in ritirata.

Durante un drammatico incidente, Carnet uccide

un soldato tedesco in un villaggio. Il giorno dopo i tedeschi

uccidono tutti g li uomini e chiudono le donne e

i bambini nella chiesa. Ma la crudeltà nazista risveglia

nei superstiti una nuova volontà di lotta. Morel trova le

parole per parlare a quelle donne, a quei bambini che

hanno perduto tutto. Nel n uovo scontro con i tedeschi,

mentre molti uomini cadono, il dottor Chevallier ritrova

il suo posto nelle fi le de i partigiani.

UN HOMME ET UNE FEMME

Regìa Claude Lelouch

Soggetto e sceneggiatura Claude Lelouch e Pierre Uytterhoven

Fotografia Jean Collomb e Patrice Pouget

Musico Francis Lai

Interpreti

Produzione

IL REGISTA

Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Pierre Barouh, Simone Paris, Valérie Lagrange, Yanne Barry.

Film 13

Ha in iziato nove anni fa, con cortometraggi girati negli Stati Uniti e nell’Unione Sovietico. Si è fatto notare

con <( Le propre de l’homme », si è guadagnato il pane quotidiano realizzando shorts pubblicitari, è entrato

nel numero dei registi importanti con «Une f ille et des fusils », premiato per la miglior regìa a l Festival

di Mar del Piota del ’65. Quest’anno il suo « Un homme et une femme » è stato laureato da tre premi al festi val

di Cannes: oltre a l Grand Prix (ex aequo), ha ottenuto il premio OCIC e il premio per la migliore fotografia

assegnato dalla Commissione Superiore tecnica del Cinema Francese.

Una domenica d’inverno a Deauville …

Anne Gautier, una giovane donna sulla trentina,

e Jean Louis Duroc un uomo delle stessa età, s i recano,

come ogni altra domenica, a trovare i rispettivi

bambini, che vivono in un collegio.

Anna perde il treno del ritorno e Jean-Louis le

offre di riportarla con sè in macchina a Parigi. Parlano

entrambi dei loro bambini e della giornata passata

a Deauville; ma Anna parla soprattutto del marito

– poeta, stuntman, attore e cantante. Ne parla con

tale passione che l’immagine dell’uomo è quasi presente

tra i due. Invece è morto, vittima di un incidente

durante la lavorazione di un film.

J ean-Louis passa la settimana a collaudare delle

nuove macchine, che parteciperanno ad un rally internaziona

le. 11 sabato successivo finalmente telefona ad

Anna che accetto di andare in macchina con lui a

Deauville l’indomani, per vedere i bambini.

Durante il viaggio di ritorno verso Parigi JeanLouis

racconta che durante l’infernale corso di Le

Mons, aveva avuto un grave incidente… i nervi di

sua moglie già provati dalla tensione dell’attesa non

avevano retto e la poveretto si era uccisa.

Seduti in macchino, di notte, fuori della casa di

Anna, sembrano allontanarsi l’una dall ‘altro.

Finita l’estenuante corsa a Montecarlo, Jean-Louis

riceve un telegramma di Anne che gli dice di amarlo.

Eg li porte subito par Parigi ma, arrivato, apprende che

Anne è andata a Deouville a vedere la bambina.

La trova sullo spiaggia. Corrono l’uno verso l’alt

ro, si baciano avidamente. Ma proprio nel momento in

cui sono più vic ini, in una in una camera dell’albergo di Deauville, Anna è presa dal ricordo del marito e si distacco

da Jeon-Louis.

Si salutano alla stazione e Jeon-Louis torna a Parigi

in macchina. Giuntovi, un impulso lo spinge olla

stazione di St. Lazoire, od attendere l’arrivo di le i.

Quando Anna scende dal treno. si ritrovano ancora una

volta l’una fra le broccia dell ‘altro – forse per l’ultimo

volta .