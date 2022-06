Sorrento, ritrovati reperti archeologici di epoca romana durante i lavori sul Corso Italia. Cantiere fermo

Mattinata di caos per il traffico in penisola sorrentina a causa dei lavori che stanno interessando il Corso Italia a Sorrento creando lunghe file. Da Vico Equense a Sorrento alcuni automobilisti hanno impiegato anche due ore.

Il tratto di Corso Italia interessato dai lavori è stato completamente chiuso al traffico veicolare ed ha previsto il completamento delle demolizione di un muro situato tra via Arigliola e l’istituto Bambino Gesù al fine di allargare la sede stradale.

Una volta abbattuto il muro ci si è trovati di fronte a qualcosa di inaspettato e che stravolgerà l’iter dei lavori. Sono, infatti, emersi dei reperti archeologici di epoca romana e, quindi, di notevole interesse storico.

Al momento i lavori sono stati fermati in attesa di nuove disposizioni.