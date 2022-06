Sorrento, respinto il ricorso al Tar contro lo Scientifico Salvemini per la maturità contro il voto agli orali . Una sentenza che è un precedente ed attualissima visto gli esami per domani, nel 2020, era stato impugnato il verbale del 22.06.2020, successivamente pubblicato, relativo allo svolgimento dei colloqui ed all’attribuzione dei punteggi redatto dalla Commissione d’esame costituita per lo svolgimento dell’esame di Stato relativamente al Liceo Scientifico G. Salvemini di Sorrento e conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Fu impugnato il l provvedimento finale/risultato finale adottato dalla stessa Commissione in data 22.06.2020 e successivamente pubblicato, in forza del quale alla ricorrente veniva assegnato il complessivo voto di 69/100 quale risultato dell’esame di stato conclusivo del Corso di Studio di Istruzione secondaria superiore del Liceo Scientifico Salvemini di Sorrento Indirizzo Linguistico.

Con ricorso depositato il 28 settembre 2020 la ricorrente – che allora aveva da poco superato l’esame di Stato (maturità scientifica- indirizzo linguistico a.s. 2019/2020) presso l’Istituto G. Salvemini di Sorrento – premettendo gli ottimi risultati della propria carriera scolastica e di aver superato lo scrutinio preliminare (06 giugno 2020) con un giudizio lusinghiero ed un credito scolastico pari a 49/60, impugnava gli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Amministrazione scolastica, in esito all’unica prova (orale) del 22 giugno 2020 (O.M. 10.03.2020) le aveva attribuito una votazione (20/40) così consentendole di ottenere il solo punteggio di 69/60, ritenuto inadeguato, non rispondente al proprio curriculum e comunque pregiudizievole per il prosieguo degli studi. Il ricorso è stato ampiamente motivato ma il Collegio ha respinto la sospensiva con questa motivazione

“Rilevato che l’errore materiale commesso dalla Commissione esaminatrice nella indicazione dei punteggi parziali attribuiti al ricorrente, nella seduta del 22.06.2020, non risulta idoneo ad inficiare, nella specie, il punteggio finale di 20 assegnato al candidato a seguito del colloquio orale, in pari data sostenuto; Rilevato, altresì, che la valutazione di merito espressa dalla Commissione esaminatrice non appare altrimenti sindacabile in questa sede, tenuto conto dell’alto livello di discrezionalità che la contraddistingue ed in considerazione del fatto che la stessa risulta congruamente motivata alla luce della prova orale sostenuta dal candidato”

Anche nel merito il Giudice I due giudizi sono, per l’effetto, sostanzialmente diversi, seppur dotati di peso concorrente e complementare. Circostanza che consente (e per certi versi obbliga), ad una diversa ponderazione del candidato non necessariamente coincidente quanto agli esiti. La diversa ricostruzione propugnata in ricorso, tendente a sovrapporre i due giudizi e tale per cui il candidato meritevole in sede di scrutinio andrebbe ritenuto parimenti meritevole in sede di esame, non convince: essa finisce, infatti, per svuotare sostanzialmente di significato la prova finale, rendendola una duplicazione del giudizio “storico” operato in sede di scrutinio e non tiene conto del fatto che l’esame di Stato tende a valutare anche competenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle dimostrate nel corso della carriera scolastica, contribuendo ad una valutazione complessiva sulla “maturità” del candidato.

In tale quadro – e nei limiti della sindacabilità dei giudizi tecnico- discrezionali delle commissioni d’esame da parte di questo giudice amministrativo – non si ravvisa alcuna contraddittorietà e/o omissione nell’operato della Commissione per il semplice dedotto apparente contrasto del voto attribuito in sede di esame (20/40) rispetto al giudizio sintetico espresso il 06 giugno 2020 ed al credito scolastico allora attribuito (Quest’ultimo, peraltro, sebbene cospicuo, non era comunque massimo), non potendosi revocare in dubbio la possibilità che uno studente che ha ottenuto ottimi risultati nel corso della scuola superiore, non abbia lo stesso rendimento in sede di esame. Tanto più con riferimento all’annualità scolastica 2019/2020, fortemente condizionata – anche nelle modalità di svolgimento delle prove – dall’emergenza epidemiologica dianzi accennata.