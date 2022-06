Sorrento piange la scomparsa dell’82enne Antonio Gargiulo (ò Cumpar)

Sorrento. All’età di 82 anni ha concluso il suo cammino terreno Antonio Gargiulo conosciuto affettuosamente come “o’ Cumpar”. A darne il triste annuncio la moglie Rosa, i figli Massimo, Stefania e Simona, il genero Luigi, la sorella Lucia, i nipoti ed i parenti tutti che ora l’affidano all’amore misericordioso di Dio affinché gli doni il riposo eterno.

Il rito funebre sarà celebrato martedì 21 giugno alle ore 10.00 nella Basilica di Sant’Antonino in Sorrento.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.