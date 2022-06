Sorrento, oggi in Sala Consiliare incontro con i giovani in vista della prima edizione del Global Youth Tourism Summit

A Sorrento continuano gli appuntamenti in vista della prima edizione del Global Youth Tourism Summit, l’evento internazionale organizzato dalla World Tourism Organization (UNWTO), l’Organizzazione mondiale del turismo, in collaborazione con il Ministero del Turismo e con l’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, che sarà ospitato a Sorrentodal 27 giugno al 3 luglio.

Oggi pomeriggio, presso la sala Consiliare del Comune, tanti ragazzi provenienti dalle scuole secondarie di primo e secondo grado della Penisola sorrentina si sono incontrati ed hanno potuto confrontarsi su temi delicati come la sostenibilità, l’innovazione, il clima, la cultura, la gastronomia e il turismo digitale alla presenza del sindaco Massimo Coppola.

Una grande opportunità per rilanciare il turismo in penisola sorrentina dopo un lungo periodo buio e formare le nuove generazioni.