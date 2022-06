Sorrento: oggi chiuso il Corso Italia per lavori di riqualificazione urbana. Oggi, mercoledì 8 giugno, dalle ore 7 alle 18, saranno chiuse alla circolazione alcuni tratti viari di corso Italia, a Sorrento, per consentire il completamento delle demolizione di un muro situato tra via Arigliola e l’istituto Bambino Gesù.

Il divieto di transito veicolare interessa il tratto di corso Italia compreso tra l’incrocio di via Arigliola e l’incrocio di vico I Rota.

Sarà inoltre istituito, sempre su corso Italia, nel tratto compreso tra vico I Rota e il confine con il Comune di Sant’Agnello, il divieto di accesso per tutti i veicoli provenienti da Sant’Agnello.

Infine, è sospesa temporaneamente, all’incrocio in località Marano, la direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita da via degli Aranci.