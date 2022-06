Sorrento nei luoghi di Santa Rita con La Sorgente

Un folto gruppo di devoti sorrentini in pellegrinaggio in Umbria , nei luoghi di Santa Rita.

Organizzato da La Sorgente pellegrinaggi, una tre giorni intenza e attiva, con tappa a Collevalenza, Roccaporena , Cascia e Castelluccio di Norcia. La penisola sorrentina da Massa Lubrense a Gragnano vive da sempre, per la presenza di più luoghi di culto Agostiniani, un intenso rapporto con la Santa dell’impossibile. La perfetta organizzazione di luoghi ed orari ha fatto si che i partecipanti hanno potuto godere appieno delle funzioni religiose, come la veglia della Pentecoste, e la Santa messa domenicale nella grande sala della Pace, e la via crucis in ascesa allo Scoglio di Roccaporena, ma anche di momenti conviviali e dilettevoli. La visita al Museo di Cascia è stata una piacevole sorpresa come anche il paesaggio,non ancora fiorito in pieno di Castelluccio di Norcia. Ricordiamo che la Chiesa e il Monastero di Santa Rita col terremoto del 2016 furono resi inagibili , la MSC del sorrentino Gian Luigi Aponte, si fece carico di tutte le spese di ristrutturazione dell’intero complesso. Tra le tante navi della MSC , non manca la SANTA RITA. Tutto ciò rafforza il rapporto con la Santa e i suoi luoghi.