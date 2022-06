Sorrento, natante in difficoltà: tratti in salvo a Marina di Puolo

Grande operazione di salvataggio questa mattina tra le acque della Penisola Sorrentina. Ci troviamo alla Marina di Puolo, a Sorrento, e quella che pareva essere una normale mattinata in cerca della prima tintarella, si è in realtà trasformato in un incubo per una famiglia che ormeggiava con la sua barca tra le acque della spiaggia di Puolo. Non appena hanno notato che qualcosa non andasse, si sono allertati immediatamente i soccorsi con la società Cinquemare di Bruno Cinque con i figli che hanno portato il natante a riva evitando il peggio.