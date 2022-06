Sorrento, Marina Piccola affidato l’appalto per gestire il parcheggio a Piazza Marinai d’Italia.

Dall’esame delle offerte, praticando il maggior rialzo, pari al 173 % dell’ importo posto a base d’asta, si è aggiudicato la gara, per un canone mensile di oltre 11mila euro, la Cooperativa Croce del Sud di Acerra.

Sorrento – Un inizio di stagione molto caotico si è registrato in questi mesi a Marina Piccola, dove lungo l’area destinata a parcheggio pubblico in Piazza Marinai d’Italia, tra pulmini turistici, auto private e motorini parcheggiati in modo disordinato, si dava l’impressione di essere nella terra di nessuno. Tra le tante problematiche da fronteggiare, l’Amministrazione comunale ,in questi giorni, ha dato una soluzione definitiva anche a quella che da più parti è stata definita una criticità che non rappresentava affatto un buon biglietto da visita per chi, tramite le vie del mare, arriva al porto e quindi in città. A tale proposito, di recente, dal Comune con una Determina dirigenziale è stata indetta una gara per individuare un soggetto idoneo a cui affidare la gestione del parcheggio. Dall’esame delle offerte, praticando il maggior rialzo, pari al 173 % dell’ importo posto a base d’asta si è aggiudicato la gara, la Cooperativa Croce del Sud di Acerra. Con lo stesso provvedimento si evidenzia che l’aggiudicatario è tenuto a versare al Comune di Sorrento un canone mensile di oltre 11mila euro e a svolgere l’attività, oggetto di aggiudicazione, nel rispetto del capitolato speciale di appalto. Come , tra l’altro previsto negli atti di gara, l’affidamento avrà termine il 31/12/2023 e l’inizio dell’attività è subordinato al previo ottenimento del titolo concessorio, come dall’Art. 45bis, del Codice della Navigazione, rilasciato dall’Ufficio Demanio Marittimo. – 16 giugno 2022 – salvatorecaccaviello

Fonte: Albo Pretorio on line