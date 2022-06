Sorrento: L’Istituto Polispecialistico “San Paolo” realizza il Progetto Digital News San Paolo

Sorrento ( Napoli ) . Tra i vari progetti dell’Istituto Polispecialistico San Paolo quest’anno è stata offerta la possibilità di partecipare al giornale d’istituto online. Il progetto Digital News San Paolo, ha coinvolto circa 30 ragazzi provenienti dai vari indirizzi, durante questi incontri sono stati mostrati agli studenti la composizione di un giornale e le varie tipologie di articolo in seguito sono stati assegnati ai vari studenti i compiti, in particolare i ragazzi del quinto anno sono stati designati come capi redattori mentre gli altri partecipanti come inviati speciali. Trattandosi di un giornale online è stato realizzato un sito web sul quale ciascun giovane redattore ha potuto pubblicare i propri articoli ed oggi è consultabile a tutti al seguente link:

