Sorrento, l’Avv. Luigi Alfano riceve il prestigioso “Collare Laurenziano” per la sua attività di Criminologo Forense

Sorrento. Un importante riconoscimento da parte del Consiglio Superiore dell’Accademia Internazionale Medicea di Firenze all’Avvocato cassazionista Luigi Alfano, Criminologo Forense nonché Consulente Tecnico e Perito Penale presso il Tribunale di Torre Annunziata e Napoli.

L’Avv. Alfano ha ricevuto oggi, presso Palazzo Vecchio a Firenze, il “Collare Laurenziano” nell’ambito della 35^ edizione del Premio Europeo “Lorenzo il Magnifico”. Uno dei premi più prestigiosi a livello europeo.

Il “Collare Laurenziano” viene assegnato ogni anno a Personalità che si sono particolarmente distinte per la loro attività al servizio della cultura, dell’arte e dell’umanità.

L’Accademia Internazionale Medicea è stata fondata a Firenze nel 1976 e l’anno successivo istituì il Premio Europeo “Lorenzo il Magnifico” che negli ultimi 40 anni è stato assegnato ad importanti personalità del mondo dello spettacolo (Anna Proclemer, Nino Manfredi, Alida Valli, Dario Fo, Vittorio Gassman, Peter Ustinov), della cultura (Antonio Tabucchi, Gregor Von Rezzori, Eugene Jonesco, Mario Luzi, Giovanni Raboni), dell’arte (Renzo Vespignani, Igor Mitoraj, Vittorio Sgarbi, Mimmo Paladino, Maurizio Calvesi), delle istituzioni (Giulio Andreotti, Piero Barucci, Nerio Nesi, Simone Veil, Gaston Thorn) e della scienza (Antonino Zichichi, Umberto Veronesi, Carlo Rubbia, Rolf Luft, Paolo Nespoli).

Un importante riconoscimento professionale e personale per l’Avv. Luigi Alfano che rappresenta un ulteriore ed importante tassello nella sua brillante carriera svolta sempre come una vera e propria missione. L’amore per la legalità lo porta ad essere vicino ai più deboli, con una passione che va ben oltre il semplice lavoro ma affonda le radici nella sete di giustizia, nell’onestà intellettuale e nell’amore per un percorso di vita che lo ha portato negli anni a raggiungere sempre nuovi successi, con sacrificio e dedizione.