Sorrento. Durante la diretta del venerdì il sindaco Massimo Coppola affronta l’argomento spiagge: «La spiaggia di San Francesco è stata riaperta e riservata ai residenti. Nelle scorse settimane abbiamo riaperto al pubblico e di recente sono stati fatti gli arredi nuovi con una nuova scala di accesso in legno e ferro ed un nuovo scivolo per disabili. Adesso i lavori sono terminati e i servizi sono fruibili regolarmente. Per quanto riguarda le spiagge libere attrezzate, quindi la spiaggia libera di Marina Grande e la spiaggia libera di Puolo appartenenza a Sorrento. Abbiamo pensato di riservare dei vantaggi importanti ai residenti. Partiamo dal presupposto che sono spiagge libere attrezzate quindi chiunque può andare e fruire regolarmente della spiaggia gratuitamente senza nessun obbligo di usufruire di alcun servizio. Qualora volesse sono state adottate delle tariffe sia per i non residenti che per i residenti particolarmente vantaggiose. Per i non residenti il prezzo di una sdraio è di 6 Euro, di un lettino 7 Euro, di un ombrellone 7 Euro. Per i residenti il prezzo di una sdraio è di 3 Euro, per un lettino 4 Euro e per un ombrellone 4 Euro».