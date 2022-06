Sorrento Juniores, in campo a Bitonto per sognare la Final Four. Questo pomeriggio alle 16, lo stadio Rossiello di Bitonto sarà teatro dei quarti di finale del Campionato Nazionale Juniores U19 che vede scontrarsi i neroverdi di casa con i rossoneri del Sorrento. I ragazzi di mister Giulio Russo sono già tra le otto formazioni più forti di Italia ed oggi dovranno dare il massimo in un match tutt’altro che semplice. Sull’impegno che la squadra profonderà il ct non ha dubbi: “Siamo pronti – afferma Russo -, siamo venuti in ritiro per stare ancora più concentrati, grazie al club che ci ha dato questa possibilità. Sfidiamo una squadra forte, a questo punto non potrebbe essere altrimenti. Hanno eliminato il Francavilla e questo la dice lunga sul loro valore, ma noi venderemo cara la pelle e cercheremo di fare come al solito la nostra partita perché abbiamo ancora voglia di stupire e di andare avanti”.