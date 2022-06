Sorrento, incuria alla Regina Giovanna tra strada dissestata e motocicli

Sorrento. Piange il cuore nel vedere l’incuria in cui versa la Regina Giovanna, uno dei gioielli dell’intera penisola sorrentina per la sua indiscutibile bellezza e per il suo importante valore storico. Meta di tantissimi turisti attratti dall’incanto di un luogo unico al mondo. Un’area che andrebbe protetta e tutelata per salvaguardarne il valore.

Ma lo spettacolo che si presenta davanti agli occhi di chi decide di raggiungere questa bellissima località è davvero mortificante perché purtroppo sono tanti i motocicli che ogni giorno percorrono la stradina che raggiunge quest’angolo di paradiso con l’inevitabile smog ed inquinamento. Ma anche un danno d’immagine enorme che sicuramente non rappresenta una bella cartolina per i tanti turisti che immortalano questi luoghi meravigliosi per portarne con sé un ricordo da custodire nel tempo.

Da segnalare anche lo stato di degrado in cui versa la strada che conduce alla Regina Giovanna, dissestate e poco sicura per chi la percorre.

Un’attenzione maggiore è sicuramente auspicabile affinché si possa tutelare e salvaguardare un tesoro così prezioso ed unico al mondo.