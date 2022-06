Sorrento Incontra ST. JAVELIN e l’artista Julia Krahn

Sorrento. Si terrà giovedì 30 Giugno alle ore 19:00 al Chiostro di San Francesco l’incontro ravvicinato della cittadinanza con Julia Krahn, l’artista della mostra ST. JAVELIN – Ritratti di donne ucraine rifugiate in penisola sorrentina, in esposizione sul Corso Italia sorrentino.

L’incontro sarà un occasione per conoscere Julia Krahne alcune delle donne ucraine ritratte in ST. JAVELIN come Aleksandra Feschuk, Gaia Kovalenko e Sasha Shpolska, oltre ad alcune esponenti attive nell’accoglienza alle rifugiate ucraine come Natali Siviakova, Natalia Nukilchuk e Nadiya Dunas.

Modera Ottavio Lucarelli, Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Come la mostra, anche questo incontro non tratterà i temi della guerra, ma, piuttosto, quelli della pace e dell’accoglienza, come tiene a precisare l’artista Julia Krahn:“Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la sta tenendo accesa, ma delle persone che la subiscono. Indifferentemente da pensiero, posizione o status, sono fuggite per salvare i loro bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda esistono persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di condividere la sua. L’arte ha da sempre creato ponti fra mondi e pensieri diversi, è un’arma importantissima per combattere la guerra.”

JAVELIN è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in collaborazione con il Comune di Sorrento e l’Associazione Festivà, che il 27 maggio ha inaugurato la nuova edizione della rassegna di eventi Sorrento incontra.

Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia, da piazza Tasso a piazza Veniero, palcoscenico d’eccezione delle giganti opere fotografiche dell’artista tedesca in cui sono protagoniste le rifugiate ucraine in penisola sorrentina, invitate a raccontarsi attraverso immagini e interviste:www.juliakrahn.com/st.javelin.

Biografia

Julia Krahn è un artista tedesca multidisciplinare che utilizza diversi media per esprimere la sua arte. Nel 2002 lascia gli studi di medicina per dedicarsi completamente all’arte e si trasferisce a Milano dove vive e lavora. Durante il lockdown apre JK StUDIO a Santa Lucia, nel centro di Sorrento.

Tra le mostre personali e partecipazioni ad esposizioni presso istituzioni si segnalano:

2021 Paradise Lost, DG Kunstraum, München | 2019 DoUtDo, Parco Archeologico degli Scavi di Pompei, Pompei | Vulgata, Dom- und Diözesanmuseum Mainz (D) | 2018 ICEA – Soundlines of Contemporary Art, Yerevan, Armenia | Watch Your Bubble! KustvereinTiergartenBerlin (D) | 2017 Oblio, Palazzo delle Esposizioni, Roma | Song SongStills, Antonella Cattani Bolzano | Figura, StiftungSt.MatthäusBerlin, BadWilsnack, Berlin (D) | 2016 NEEDS, Akademie Graz, Graz Museum, Graz, (A) I Observationwithout an observer, National Gallery, Skopje, Repubblica di Macedonia | 2015 Rabenmütter, LentosKunstmuseum, Linz, (A) | Last Supper, Fondazione Stelline, Milano | Itmighthavebeen a pigeon, Museo Diocesano, Milano | Woman, Mother, Idol, Landesmuseum Hannover, Hannover (D) | Sirens – Improvisation und Video, Sophienkirche, Berlin (D) | 2014 Trust Me, HdKK, Stuttgart (D) | 2013 Leidenschaften, StiftungSt.Matthäus, Berlin (D) | Beyond Belief, Musei civici Imola | 2012 Lilies and Linen, Antonella Cattani contemporary art, Bolzano | MotherLovesYou, Voice Gallery, Marrakech | 2011 Angelus Militans – NuncInstantis, Carlotta Testori Studio, Milan | 2010 Ja, Ich Will! Zirkumflex, Berlin (D) | 2007 The Creation of Memory, Galleria Magrorocca, Milan | 2003 Von Gänsen und Elefanten, Tufanostudio25, Milan