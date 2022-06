Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola torna a parlare, durante una diretta con i cittadini, dei lavori che stanno interessando Via Rivezzoli: «A Via Rivezzoli stiamo facendo un vero capolavoro. Invito tutti, non appena saranno terminati i lavori, di ricordare come era prima via Rivezzoli e come sarà tra poche settimane, tra pochi giorni. Un capolavoro con sottoservizi moderni, Enel, fibra, metano pubblica illuminazione con una pavimentazione da fare invidia alle strade di collina più belle. Via Rivezzoli non è una strada normale, giusto per dirlo per inciso, è un’arteria che ormai collega Sorrento con Casarlano e con la zona alta.

Continueremo con i lavori che saranno eseguiti in orario notturno. Partiremo la sera di lunedì 27 fino a venerdì 1 luglio con via San Renato dal cimitero fino alla piazzetta di Cesarano per proseguire fino all’ingresso superiore del liceo scientifico e via Sant’Antonino nel tratto antistante il Conservatorio di Santa Maria delle Grazie. La seconda settimana, a partire dal 4 luglio, si inizierà con Via Correale da Piazza Tasso al parcheggio Achille Lauro con via Capasso, via Rota, da via Califano fino a Vico II Rota».