Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola, durante la consueta diretta del venerdì, ha parlato del summit mondiale del turismo giovanile che si terrà tra pochissimi giorni: «Ieri abbiamo tenuto un bellissimo incontro con tanti giovani al Teatro Tasso perché la nostra città dal 27 giugno al 3 luglio ospiterà il primo summit mondiale sul turismo giovanile. E’ una cosa molto importante e molto seria. Tra l’altro ci sarà la presenza del Segretario Generale delle Nazioni Unite e di tante altre personalità. Abbiamo ritenuto di garantire non solo un grande evento ma garantire la presenza dei nostri concittadini, in particolare dei nostri giovani. Li abbiamo invitati, li formeremo, li accompagneremo durante questo summit affiancandoli nel confronto con i giovani provenienti da ogni parte del mondo. Si parlerà di turismo giovanile, di innovazione, di sostenibilità. Saranno sei giorni in cui la città di Sorrento sarà di nuovo al centro della scena nazionale ed internazionale, così come abbiamo fatto ospitando il G20, così come abbiamo fatto ospitando il vertice di Ambrosetti con tutte le più alte cariche dello Stato, così come abbiamo fatto per la Rolex Cup».