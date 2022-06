Sorrento: il primo “Global Youth Tourism Summit” presso l’Hotel Hilton Sorrento Palace. Inizia il conto alla rovescia per il primo Summit mondiale rivolto ai giovani, che si terrà presso l’Hotel Hilton Sorrento Palace. Sarà un programma intenso e pieno di attività per i ragazzi che parteciperanno a sei masterclass sulla pace, sull’imprenditorialità, sull’empowerment giovanile, sullo sport e sulla gastronomia, che saranno mandate anche in streaming sul canale YouTube UNWTO; inoltre ci saranno due evening talks, 12 super speakers internazionali e una simulazione dell’Assemblea Generale UNWTO per permettere ai ragazzi di confrontarsi sul tema del turismo e discutere le innovative proposte per il futuro del turismo sostenibile nel quadro globale dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).

Un’occasione unica per celebrare e responsabilizzare la prossima generazione di leader del turismo.