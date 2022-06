Sorrento: il 21 giugno seconda udienza per il Vallone dei Mulini. Il Vallone dei Mulini ancora illuminato dai riflettori: martedì 21 giugno, infatti, si terrà la seconda udienza del processo in corso al Tribunale di Torre Annunziata (N.518/20 RG) che vede imputati l’imprenditore sorrentino e consigliere comunale Mariano Pontecorvo, nella qualità di amministratore della “Maccheronificio Srl” e l’architetto Immacolata Mascolo, progettista dell’intervento finito al centro di un’inchiesta giudiziaria per violazioni urbanistiche e paesaggistiche in seguito agli esposti del WWF Terre del Tirreno e dell’Associazione Vas.

Il Vallone dei Mulini, uno dei luoghi più suggestivi dell’intero territorio sorrentino, che per la sua storia rappresenta senz’altro uno dei simboli della Città di Sorrento, nell’ultimo decennio è stato infatti l’emblema di una intrigata quanto controversa vicenda, che come noto vede coinvolti una proprietà privata e varie istituzioni locali e nazionali.