Sorrento: ieri primo incontro del Global Youth Tourism Summit. Ieri sera, alle ore 21.00, presso l’Hotel Hilton Sorrento Palace ha avuto inizio il primo incontro del Global Youth Tourism Summit.

Tutti gli ospiti si sono riuniti in una delle sale dell’hotel per International evening, c’è stata da subito una partecipazione attiva da parte di tutti i giovani. Alcuni ragazzi, di varie nazionalità, hanno iniziato con una breve presentazione di se stessi e delle peculiarità del loro territorio quindi usi e costumi; successivamente in sala sono stati proiettati dei video a testimonianza delle bellezze presenti nelle loro nazioni.

E’ stato un incontro emozionante che ha creato da subito sinergia tra i partecipanti.