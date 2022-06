Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola, durante la diretta del venerdì, ha chiarito alcuni punti importanti relativamente ai lavori all’ingresso della città: «I lavori che hanno interessato ed interessano l’ingresso a Sorrento rappresentano una questione delicata ed è necessario fare alcuni chiarimenti. I lavori si sono svolti in una mattinata difficile di inizio giugno e ciò ha provocato dei disagi stradali. I lavori si sono tenuti di giorno perché c’era bisogno della presenza della Sovraintendenza e si fosse dovuto attendere il mattino successivo per l’arrivo degli esperti i disagi sarebbero durati ancora più a lungo. Abbiamo letto tante tantissime inesattezze come, ad esempio, che il Comune di Sorrento vorrebbe fare un favore ad un privato, che il Comune di Sorrento sta espiantando un agrumeto, che il Comune di Sorrento e l’amministrazione hanno profanato una necropoli. E’ necessario fare dei chiarimenti. Abbiamo alla nostra sinistra un muro vecchio e annerito dallo smog degli anni, cadente e pericoloso. Si è deciso di fare una struttura decorosa, moderna e nuova in linea anche con la storia, quindi con la conservazione dei materiali arretrandolo di un metro e mezzo grazia al terreno ceduto gratuitamente dal privato al fine di ricavare i marciapiedi che alla fine dell’opera saranno presenti a destra e a sinistra. All’interno c’è una proprietà privata ed il privato può tentare legittimamente di ricavare un parcheggio se riesce ad ottenere ovviamente le autorizzazioni necessarie. Non c’è nessuno do ut des tra pubblico e privato, nessuna necropoli profanata, nessun agrumeto distrutto».