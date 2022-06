Sorrento: Global Youth Tourism Summit Masterclass sulla Plastica. Stamattina, alle ore 10.45, nella Sala Tritone dell’Hotel Hilton Sorrento Palace si è tenuta la prima Masterclass sulla Plastica. A fare da portavoce al dibattito ci hanno pensato le due sorelle Amy ed Ella Meek, che combattono contro l’inquinamento da plastica ed i rifiuti nel Regno Unito. Le due sorelle ,nel 2016, hanno lanciato la straordinaria campagna Kids Against Plastic, volta a raccogliere ben 100.000 oggetti di plastica usa e getta, uno per ogni mammifero marino ucciso ogni anno proprio dai rifiuti di plastica.

Durante l’incontro sono state proiettate una serie di slide che hanno fatto riflettere i partecipanti non solo sull’impatto che la plastica ha sull’ambiente e sull’ecosistema, ma soprattutto a sensibilizzare le giovani leve a fare la differenza con alternative più riutilizzabili.

Infatti le due ragazze hanno parlato del loro impegno a sostenere la realizzazione di un’economia circolare e a sviluppare soluzioni a lungo termine in cui la plastica non diventa mai un rifiuto, promuovendo la sostenibilità non più semplicemente nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa, bensì come un vero e proprio obiettivo commerciale.