Sorrento: Global Youth Tourism Summit Masterclass sulla Gastronomia

Stamattina alle ore 9.30, presso la Sala Ulisse dell’hotel Hilton Sorrento Palace, i 130 giovani partecipanti al Global Youth Tourism hanno presenziato alla masterclass sulla Gastronomia tenuta dallo chef Pilar Roudriguez, titolare di Food Wine Studio a Colchagua.

Durante l’incontro, lo chef, ha raccontato ai partecipanti che il suo successo culinario è dipeso dalla riscoperta e valorizzazione delle materie prime presenti nel suo territorio; a tal proposito ha ribadito l’importanza di realizzare una gastronomia locale e non globale, quindi non trattata come un accessorio, ma come un partner importante per lo sviluppo del turismo.

Il nostro modo di mangiare fa dunque parte della nostra identità culturale infatti sempre più spesso associamo gli italiani alla pasta e alla pizza, i cinesi al riso, i tedeschi alla birra e ai wurstel, i francesi alla baguette e alle escargot.

Ha invogliato i giovani viaggiatori ad interagire in maniera attiva con i territori che visitano e quindi ad “aprire” il palato a nuovi sapori e la mente a nuove culture.